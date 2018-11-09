Vivo X21s Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Yüksek ekran/gövde oranı ve son derece şık tasarımı ile Vivo'nun orta seviyedeki yeni temsilcisi Vivo X21s tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz Mart ayında tanıtılan Vivo X21 modelinin güncellenmiş bir versiyonu olan Vivo X21s’i duyurdu. Su damlası çentikli tasarımı ve son derece ince ekran çerçeveleri ile premium seviyede ekran/gövde oranı sunan Vivo X21s, orta segmentin en şık cihazlarından biri olmaya aday görünüyor.

6.41 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüklü bir Super AMOLED ekrana sahip olan Vivo X21s, Snapdragon 660 işlemcisi ile oldukça yeterli bir performans sunuyor. 6GB RAM’e ve 128GB dahili depolama alanına sahip olan cihaz, karanlıkta bile ekran kilidini açabilen bir kızıl ötesi destekli ön kameraya sahip.

Vivo X21s Özellikler

Snapdragon işlemci

6GB RAM, 128GB depolama alanı

6.41 inç Full HD+ Super AMOLED ekran

12MP, f/1.8 diyafram + 5MP, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera

24.8MP, f2.0 diyaframlı ön kamera

4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB 2.0

3,400mAh batarya

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Siyah ve pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak olan Vivo X21s, 360 dolar (~1950 TL) fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Elbette ki bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil. Ayrıca Vivo, cihazın ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.