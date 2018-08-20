Büyüleyici Bir Tasarıma Sahip Vivo X23 Ortaya Çıktı

Yeni akıllı telefonu Vivo X23 için kayıt toplamaya başlayan Vivo, cihazın basın görsellerini çevrimiçi olarak paylaştı. Buna göre Vivo X23, ince çerçeveli tasarımı ile amiral gemileri ile rekabette bir adım öne çıkabilir.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, şirketin en yeni akıllı telefonu Vivo X23’ün resmi basın görsellerini yayınladı ve cihaz için kayıt almaya başladı. Vivo tarafından yapılan açıklamaya göre kayıtlar, 20 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu nedenle akıllı telefonun Eylül ayı başında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Vivo tarafından paylaşılan görsellere göre Vivo X23, Essential Phone benzeri küçük bir çentiğe sahip olacak. Cihazın alt çerçeveleri ise kabul edilebilir seviyede inceltilmiş durumda. Yeni Vivo X23, OPPO R17 ve F9 modelleri ile benzer şekilde %91.2’lik ekran/gövde oranı sunuyor. Dolayısı ile cihaz, çoğu amiral gemisinden daha şık bir tasarıma sahip.

Dördüncü nesil ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olan Vivo X23, LG amiral gemilerine benzer geniş açılı çift arka kameraya sahip. Cihazın bir 3.5mm kulaklık girişine sahip olması, kullanıcılar açısından bir başka avantaj sağlıyor. İlerleyen günlerce Vivo X23 hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.