Vivo X23, 4. Nesil Ekran Parmak İzi Sensörüyle Geliyor

Piyasaya çıkmasına sayılı gün kala, Vivo X23'ün ekranında parmak izi sensörü olacağı duyuruldu. Vivo X23, ekrana entegre parmak izi sensörüyle piyasaya sürülecek ilk akıllı telefonlardan olacak.

Yakın bir zaman içinde resmi olarak piyasaya çıkacak Vivo X23, parmak izi sensörü ile birlikte geliyor. Vivo’nun yeni nesil X-serisi akıllı telefonun özellikleri paylaşılan tanıtım videolarında yakın zamanda tanıtılmıştı. Şirketten son gelen bilgilerle göre Vivo X23’ün 4. nesil ekranında parmak izi sensörü yer alacak ve bu bir ilk olacak.

Çin merkezli Vivo, ekran üzeri parmak izi sensörlü akıllı cihaz piyasaya süren ilk şirket olmuştu. Ekranın altına yerleştirilmiş biyometrik sensörün, altı parmağın izini tanıyacağı ve cihazı daha hızlı açıp kapatmaya olanak tanıyacağı söyleniyor.

Snapdragon 670 işlemcisiyle desteklenen Vivo X23; 2340 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü ve 6.4 inç Full HD+ ekrana sahip olacak. Ekranıyla ön plana çıkartılan cihazda ekran, ön yüzeyin yüzde 91,2’sini kaplayacak. Daha önce 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanının olacağını doğrulayan şirketin ilerleyen zamanda 128 GB dahili depolama alanına sahip 6 GB RAM’li modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Çift arka kameraya sahip X23’ün ön kamerası TOF 3D derinlikli kamera teknolojisiyle 3D yüz tarama özelliğine sahip bir de Face Unlock desteği sunuyor. Cihazın renk seçenekleri ise oldukça canlı. Açıya bağlı olarak farklı renkler yansıtan telefonun, Hayalet Kırmızı, Sihirli Gece Mavisi ve Hayalet Menekşe renkleri piyasaya sürülecek.

Şirket, henüz resmi olarak piyasaya sürülmemiş Vivo X23’ü, 30 Ağustos saat 10’da Çin’de satışa çıkartacak.