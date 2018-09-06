Qualcomm'un orta segmentteki en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 670'ten güç alan Vivo X23 resmi olarak duyruldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, X serisinin en yeni akıllı telefonu olan Vivo X23’ü resmi olarak duyurdu. Son derece ince çerçeveli ve damla çentik tarzındaki küçük çentiği ile seviyesinin çok üzerinde bir tasarıma sahip olan Vivo X23, bu sayede 6.41 inç boyutundaki ekranıyla %91.27 ekran/gövde oranı sunuyor.

Vivo X23, üstün donanımı sayesinde orta segmentin en güçlü akıllı telefonlarından biri olabilir. Snapdragon 670 işlemcisinden güç alan cihaz, 8GB RAM’i ve 128 GB dahili depolama alanı ile adeta amiral gemilerine göz kırpıyor. Cihaz, 13MP+12MP çift arka kamerası ile seviyesinin en iyi kamera performanslarından birini sunuyor.

Vivo X23 Özellikler

Snapdragon 670 işlemci, Adreno 615 GPU

8GB RAM, 128GB depolama

6.41 inç (1080x2340 piksel) Full HD+ Super AMOLED ekran

12MP, Sony IMX363 sensor, f/1.8 diyafram +13MP çift arka kamera

12MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Hızlı şarj destekli 3,400mAh batarya

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) 2×2 MIMO , Bluetooth 5 LE, GPS + GLONASS

Mor, kırmızı ve mavi olmak üzere toplam üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkan yeni Vivo X23, 510 dolar (~3300 TL) fiyat etiketiyle tüketicilerle buluşacak. Cihazın ayrıca boydan boya Vivo logosu bulunan mor ve turuncu modelleri de bulunuyor.