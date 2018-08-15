Vivo X23 Kanlı Canlı Görüntülendi: Yeni Çentik Tasarımı

Vivo'nun önümüzdeki hafta tanıtacağı X23'ün canlı görüntüleri ortaya çıktı. Sızdırılan görüntülere göre cihaz, çok küçük bir çentikle geliyor.

Vivo, Oppo ve OnePlus markalarının sahibi olan BBK Electronics'in yeni cihazı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi 20 Ağustos olarak ortaya çıkan Vivo X23'ün bu sefer de kanlı canlı görüntüleri sızdırıldı.

Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da paylaşılan görseller, Vivo X23'ün yeni çentik tasarımını gözler önüne seriyor. 'Vadi tasarımlı çentik' veya 'su damlası çentik' adlarıyla bilinen bu tasarım, Oppo'nun F9 ve R17 modellerinde karşımıza çıkmıştı; şimdi de bu tasarım Oppo'nun kardeş markası Vivo tarafından kullanılacak.

Cihazın alt tarafında yer alan çerçevenin boyutu, önceki Vivo cihazlarla neredeyse aynı. Ancak daha küçük çentik sayesinde daha yüksek ekran-gövde oranı sunacak olan X23, tasarımsal anlamda en iyi Android cihazlardan biri olmaya aday.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 670 yonga setinden alması beklenen Vivo X23, önceki modellere göre çok daha gelişmiş bir ekrana gömülü parmak izi okuyucuya sahip olacak. Çift arka kamerasıyla 3x yakınlaştırma yapabilecek olan Vivo X23, 20 Ağustos'ta tanıtılacak.