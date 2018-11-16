Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, beklenin üzerinde satış sayılarına ulaşan Vivo X23 modelinin yeni bir versiyonunu piyasaya sürüyor. Ekran ve arka kamerası ile standart versiyondan ayrılmayan Vivo X23 Symphony Edition, bellek kapasitesi ve işlemci konusunda ise bir tık zayıf kalıyor.
Vivo X23 Symphony Edition Özellikler
- Snapdragon 660 işlemci
- 6GB RAM, 128GB depolama
- 6.41 inç (1080x2340 piksel) Full HD+ Super AMOLED ekran
- 12MP, Sony IMX363 sensor, f/1.8 diyafram +13MP çift arka kamera
- 24.8, f/2.0 diyaframlı ön kamera
- Hızlı şarj destekli 3,400mAh batarya
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) 2×2 MIMO , Bluetooth 5 LE, GPS + GLONASS
Vivo X23 Symphony Edition, standart versiyona göre 100 dolarlık bir indirim ile satışa sunuluyor. Standart sürüm, 510 dolar fiyat etiketine sahipken Vivo X23 Symphony Edition, 410 dolar (2200 TL) fiyat etiketine sahip. Bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.