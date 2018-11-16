Vivo X23'ün tüketiciler tarafından beğenilmesinin ardından daha uygun fiyatlı bir versiyonunu piyasaya sunma gereksinimi duyan Vivo, Vivo X23 Symphony Edition'ı satışa sundu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, beklenin üzerinde satış sayılarına ulaşan Vivo X23 modelinin yeni bir versiyonunu piyasaya sürüyor. Ekran ve arka kamerası ile standart versiyondan ayrılmayan Vivo X23 Symphony Edition, bellek kapasitesi ve işlemci konusunda ise bir tık zayıf kalıyor.

Vivo X23 Symphony Edition Özellikler

Snapdragon 660 işlemci

6GB RAM, 128GB depolama

6.41 inç (1080x2340 piksel) Full HD+ Super AMOLED ekran

12MP, Sony IMX363 sensor, f/1.8 diyafram +13MP çift arka kamera

24.8, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Hızlı şarj destekli 3,400mAh batarya

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) 2×2 MIMO , Bluetooth 5 LE, GPS + GLONASS

Vivo X23 Symphony Edition, standart versiyona göre 100 dolarlık bir indirim ile satışa sunuluyor. Standart sürüm, 510 dolar fiyat etiketine sahipken Vivo X23 Symphony Edition, 410 dolar (2200 TL) fiyat etiketine sahip. Bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.