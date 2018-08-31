Vivo X23'ün Teknik Özellikleri AnTuTu'da Ortaya Çıktı

Vivo'nun orta segmentteki yeni temsilcisi olacak Vivo X23, Snapdragon 670 işlemcisi ve 8GB RAM'i AnTuTu'da görüntülendi.

Vivo’nun yeni orta seviye akıllı telefonu Vivo X23, GeekBench’in ardından şimdi de AnTuTu’da görüntülendi. GeekBench'te olduğu gibi Vivo V1809A model numarasına sahip olan cihazın AnTuTu sızıntısı ile birlikte bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

AnTuTu sızıntısına göre Vivo X23, işlem gücünü Qualcomm Snapdragon 670 işlemcisinden, grafik gücünü ise Adreno 615’ten alacak. 8GB RAM kapasitesi bulunacak cihazda 128GB dahili depolama alanı bulunacak ve cihaz, Android 8.1 Oreo ile kutusundan çıkacak.

AnTuTu sonuçları cihazın 2340×1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olacağını söylüyor ki önceki sızıntılardan bu ekranın 6.41 inç Süper AMOLED olacağını biliyoruz. Ayrıca sızdırılan görsele göre cihaz AnTuTu’dan 157271 puan almayı başarıyor.

Söylentilere göre Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni orta seviye akıllı telefonunu 6 Eylül’de düzenleyeceği basın etkinliği ile tüketicilerin beğenisine sunacak. Fakat şu an için şirket tarafından resmi olarak yapılmış bir açıklama bulunmuyor.