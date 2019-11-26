Vivo X30 İçin İki Yeni Tanıtım Videosu Yayınlandı

Vivo, yaklaşmakta olan yeni modeli "X30" için iki yeni tanıtım videosu paylaştı. Tanıtım videoları, 5G bağlantı desteğine sahip olacak Vivo X30'un kamera özelliklerini gözler önüne seriyor. Vivo X30, aralık ayında tüketicilerle buluşacak.

Çinli teknoloji üreticisi Vivo, 2019 yılında iyi bir çıkış yakaladı. Hem amiral gemileri hem de fiyat performans ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şirket, aralık ayı içerisinde "X30" isimli yeni bir akıllı telefon modeliyle tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Telefonla ilgili olarak bildiğimiz çok az şey var. Vivo tarafından yapılan açıklamalarda, X30'un Samsung imzalı Exynos 980 5G işlemcisinden güç alacağı ifade edildi. Yani bu telefonun 5G bağlantı desteğinin olacağı artık su götürmez bir gerçek. Şimdi ise Vivo, yeni telefonuyla ilgili iki tanıtım videosu yayınladı ve X30'un yeni özelliklerini ortaya koydu. Tanıtım videoları, Vivo X30 beklentilerini daha da yükseltiyor.

Vivo'nun yaklaşmakta olan X30 modeli için yayınlamış olduğu ilk tanıtım videosu, telefonun bir telefoto kameraya sahip olacağını gözler önüne seriyor. Tanıtım videosunda, kameranın odak uzaklığı ve odak açıklığı betimleniyor. İkinci video da ise Vivo X30'un kamerasının sahip olacağı 60x "Super Zoom" özelliği gösteriliyor. İlk video daha sanatsal bir yaklaşım sergilerken, ikinci video ise daha çok heyecanlandırıyor.

Vivo X30'nun telefoto kamerasını gösteren o tanıtım videosu

Tanıtım videosunda Vivo X30'un ekranına bir bakış atamıyoruz. Ancak video, telefonun arka kısmının nasıl görüneceğini açıkça gözler önüne seriyor. Buna göre Vivo, X30'un üçlü kamera kurulumunun yanı sıra bir de dikdörtgen yapıdaki bir kamerasının daha olacağını açıkça sergiliyor. Dilerseniz şimdi de Vivo X30 için yayınlanan ikinci tanıtım videosuna geçelim.

Vivo X30'un 60x Super Zoom özelliğini gösteren tanıtım videosu

Vivo X30'un ikinci tanıtım videosu, telefonun sahip olduğu yakınlaştırma özelliğinin detaylarını ortaya koyuyor. Aslına bakacak olursak videonun belki biraz abartılı olmuş olabileceğini söyleyebilir fakat Vivo X30, akıllı telefon sektörünün sahip olduğu en yüksek yakınlaştırma özelliklerinden bir tanesine sahip olacak. Yani bu abartılı video, makul kabul edilebilir.

Vivo X30, aralık ayında tanıtıldığında bu telefonun tüm özelliklerini resmi olarak öğrenmiş olacağız. Ayrıca şirket, lansman etkinliklerinde bu telefonun fiyatını da kamuoyu ile paylaşacak. Bakalım şirket, X30 için yükselttiği beklentiyi ne denli karşılayabilecek.