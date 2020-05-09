Vivo'nun Yeni Telefonu X50 Lite'ın Özellikleri Ortaya Çıktı

Vivo'nun yeni telefonu X50 Lite Google Play Console listelemesinde ortaya çıktı. Snapdragon 665 kullanan cihazın RAM'i ise 8 GB olarak belirlenmiş. Cihaz işletim sistemi olarak ise Android 10 kullanıyor.

Teknoloji severler çıkması beklenen yeni telefonlara oldukça ilgi gösteriyor. Bu bağlamda listeleme ve sertifika sitelerini takip eden birçok kişi bulunuyor. Bu sitelerde henüz piyasaya çıkmamış telefonlar farklı isimlerle veya orijinal satış isimleriyle listeleniyor ve özellikleri ortaya çıkıyor. Bu şekilde telefon sektörünü yakından takip eden birçok kişi yeni telefonların özelliklerine ulaşabiliyor.

Bugün de Vivo'nun yeni bir telefonu Google Play Console listelemesinde fark edildi. Cihaz resmi ismiyle kayıt edilmemesine rağmen bahsedilen cihazın Vivo X50 Lite olduğu düşünülüyor. Bazı sertifika sitelerine de daha önce telefonun, işlemcisi ekran çözünürlüğü, RAM gibi birçok özelliği ortaya çıktı.

Cihaza gücünü verecek işlemci Snapdragon 665:

Google Play Console listelemesinden açığa çıkanlara göre, Vivo'nun bu yeni telefonu X50 Lite'a güç verecek olan işlemci Adreno 610 GPU ile birlikte Snapdragon 665 olarak belirlenmiş. Orta düzeyde bir işlemci olan Snapdragon 665, cihazın da bu segmentte olacağını işaret ediyor. Cihazın kullandığı bu işlemci 2019 yılının ilk aylarında piyasaya sürülmüştü.

8 GB RAM'e sahip olan cihazın ekran özellikleri de dikkat çekmeyi başarıyor. Telefonun FHD+ (1080 x 2340) görüntü sunan ekranı, satın alan kullanıcıları mutsuz etmeyecekmiş gibi gözüküyor. Cihazın işletim sistemi ise çok şaşırtıcı olmayan bir biçimde Android 10 olarak belirlenmiş.

Cihazın temel özellikleri ortaya çıkmış olsa da elimizde herhangi bir görüntüsü henüz bulunmuyor. İlerleyen zamanlarda satışa sunulacak olan telefonun fotoğraflarının da önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor. Cihazın fiyatı hakkında da herhangi bir bilgi mevcut değil ancak bu konu da gün geçtikçe yeni bilgilerle şekillenmeye başlayacak. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.