Vivo, X60t'yi Duyurdu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Vivo, X60 ailesinin en yeni üyesi X60t'yi duyurdu. MediaTek Dimensity 1100 işlemciden güç alan telefon, 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.56 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranla birlikte geliyor. Fiyat açısından düşündürücü olan cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Vivo, bugün düzenlediği bir etkinlikte X60t olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Genel olarak X60 ve X60 Pro modellerine benzerlik gösteren cihaz, X60 ailesinin son üyesi olacak gibi görünüyor.

Vivo'nun yeni akıllı telefonu, 6.56 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekranla geliyor. 120 Hz tazeleme oranı, HDR10+ desteği ve parmak izi okuyucu sensör gibi özelliklere sahip olan bu ekran, üst orta kısma yerleştirilmiş delikte 32 MP çözünürlük sunan ön kamerayı barındırıyor. Mümkün olduğunca ince çerçevelere sahip cihaz, tüketicileri tatmin edecek seviyede ekran/gövde oranı sağlıyor.

Vivo X60t'nin tasarımı şöyle

Kaputunun altında MediaTek Dimensity 1100 işlemciyi gördüğümüz Vivo X60t, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. 33 watt hızlı şarj destekli 4.300 mAh'lık bataryası bulunan telefonun işletim sistemi ise Android 11 tabanlı OriginOS 1.0 olarak karşımıza çıkıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, dikdörtgen olarak dizayn edilmiş üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 48 MP çözünürlük sunan ana kamera, 13 MP çözünürlük sunan 120 derecelik ultra geniş açılı kamera ve yine 13 MP çözünürlük sunan üçüncü bir kamera yer alıyor.

Vivo X60t teknik özellikleri

Ekran: 6.56 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme oranı, AMOLED

6.56 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme oranı, AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 1100

MediaTek Dimensity 1100 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 13 MP

48 MP + 13 MP + 13 MP Batarya: 4.300 mAh, 33 watt hızlı şarj desteği

4.300 mAh, 33 watt hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS 1.0

Bugün itibarıyla Çin pazarında satışa sunulan Vivo X60t'nin fiyatı, 530 dolar olarak açıklandı. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.