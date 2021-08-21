Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi X70'in özellikleri ortaya çıktı. Vivo bu serideki telefonları piyasaya sürmek için gerekli izinleri toplamıştı.

Çin menşeli teknoloji firmaları arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Vivo, diğer rakipleri gibi her yıl bir amiral gemisi telefon serisi çıkarıyor. Firmanın bu yılki amiral gemisi modelleri ise Vivo X70 ailesi olacak.

Bir süredir modelleri piyasaya sürmek için gerekli izinleri toplayan Vivo'nun şimdiye kadar gizlemeyi başardığı X70 serisinin özellikleri ortaya çıktı. Bazı kaynaklar telefonların sahip olacağı özelliklere dair bilgiler paylaştı.

12 GB RAM

Digital Chat Station'a konuşan bir kaynak, yeni akıllı telefonlarda MediaTek Dimensity 1200 çipsetinin kullanılacağını açıkladı. Bu işlemciye ek olarak telefonlarda 12 GB RAM bulunacak. AMOLED ve Full HD+ ekran ise 120 Hz yenilenme hızına sahip olacak.

Vivo X70'in arkasında ise dört kameralı bir sistem bulunacak. Ana sensör 48 MP olacak. Diğer kameralardan biri ise büyük ihtimalle periskop lense sahip olacak. Ön kamera ise 32 MP gibi oldukça yüksek bir çözünürlüğe sahip olacak. Bütün bu donanıma güç verecek olan batarya ise 33W hızlı şarja sahip, 4200 mAh'lik bir batarya olacak.

Daha önce de 3C sertifikalandırma sitesinde Vivo X70 Pro Plus modeli ortaya çıkmıştı. Yani bu modeller sadece birer prototip olarak kalmayıp, Çinli üretici tarafından piyasaya da sürülecek gibi duruyor.

Türkiye'ye de yatırım yapmıştı

Son yıllarda gücünü arttıran Vivo, yatırımlarını da farklı ülkelere yayma yoluna gitmişti. Küresel yatırım planları kapsamında firma son olarak Pakistan ve Türkiye'de de birer üretim merkezi kurmuştu. Böylece Vivo tesislerinin sayısı 7'ye yükselmişti.

Kocaeli'nde açılan tesis 12 bin metrekare alana yayılırken yılda 5 milyon cihaz üretme kapasitesine sahip. Firmanın 20 milyon doları gözden çıkararak inşa ettiği tesiste üretilen telefonların ülkemizde fiyatlandırma açısından da avantajı bulunması bekleniyor. Tesiste Vivo X70 üretilip üretilmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.