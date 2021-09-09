vivo X70 ve X70 Pro, Daha Güçlü Kameralarıyla Tanıtıldı

vivo, X70 serisini Çin'de düzenlediği lansman etkinliğinde bugün tanıttı. Cihazların bir önceki yıla ait halefleri ile aralarındaki en büyük fark kamera departmanında bulunuyor.

vivo, X70 serisini bugün Çin'de tanıttı. X70, vivo X70 Pro ve vivo X70 Pro+ olmak üzere üç telefondan oluşan serinin ilk iki telefonu birbirine oldukça benzerken en büyük fark arkadaki kameraların sayısı oldu.

vivo X70 ve X70 Pro, 6.56 inç boyutunda 120Hz'lik tazeleme hızına sahip AMOLED ekranlar barındırıyor. Bu ekran teknolojisi serinin halefi olan vivo x60 ve x60 Pro'da da mevcuttu.

X70 Pro'da Exynos 1080'den vazgeçilmemiş:

Aynı durum X70 Pro'nun işlemcisinde de mevcut; nitekim cihazda yine Exynos 1080 işlemci kullanılmış durumda. vivo X70'te ise Mediatek tarafından üretilen Dimensity 1200 işlemcisi mevcut.

ZEISS markalı kamera departmanı, bu yıl ana yükseltmelerin gerçekleştiği yer; nitekim vivo X70'in arka tarafında 40MP ana, 12MP ultra geniş ve 2x optik zoomlu 12MP telefoto kamera olmak üzere üç kamera bulunuyor. Bu rakamlar vivo X60'a kıyasla düşük gibi görünse de arkadaki sensörler daha yeni ve gelişmiş görüntü kalitesi vaat ediyor.

X70 Pro'da odaklama hızını ve görüntü kalitesini artıracak V1 ISP mevcut:

Vivo X70 Pro'da 50MP'lik bir ana kamera, 12MP'lik bir ultra geniş kamera ve 2x telefoto kameralara mevcut ancak serinin baz modelinden farklı olarak 8MP sensörlü dördüncü bir kamera ve 5x optik zoomlu periskop lens de cihazda yer alıyor. X70 Pro, odaklama hızını ve görüntü kalitesini artıracağı düşünülen özel vivo V1 ISP ile de birlikte geliyor.

X70 ailesindeki en önemli gelişmelerden biri de pil departmanında yapılmış; hem X70 hem de X70 Pro, X portföyündeki Plus olmayan bir cihaz için bir ilk olarak 44W hızlı şarj ile gelmekte. Cihazların pil kapasiteleri sırasıyla 4.400 mAh ve 4.500 mAh olarak açıklandı.

Vivo X70 ve vivo X70 Pro, şirketin web sitesinde yayımlanmış durumda. Cihazlar için ilk satış üç hafta içinde, 30 Eylül 2021'de gerçekleşecek. X70 ve X70 Pro hakkında yarın itibarıyla daha fazla bilginin verilmesi bekleniyor.