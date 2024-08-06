vivo, giriş seviye özelliklere sahip bütçe dostu telefonu Y18i'yi duyurdu. Telefonun aşırı uygun fiyatı, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo, aşırı uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Y18i'yi duyurdu. Bir süredir gündemde olan telefon, yapılan resmî açıklama ile gün yüzüne çıkmış oldu. Peki vivo Y18i neler sunuyor ve kaç paradan satılacak?

vivo Y18i, 6.56 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 528 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. Çentikli yapıdaki ekranda bulunan selfie kamera ise 5 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda vivo Y18i

Giriş seviye telefonlarda gördüğümüz Unisoc T612 işlemciden güç alan vivo Y18i, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile eşleştirildi. Telefondaki depolama alanının 4 GB'lik bölümü, sanal RAM olarak tahsis edilebilecek. 15W şarj destekli 5.000 mAh'lık batarya ile donatılan Y18i'nin Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 arayüzü ile çalıştığını da belirtelim.

Telefonun arka kısmına geçtiğimizde ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 13 MP ana kamera ile 0,08 MP çözünürlük sunan ikinci bir kamera bizleri karşılıyor.

vivo Y18i teknik özellikleri

Ekran 6.56 inç, HD+ (1612 × 720 piksel), 90 Hz, 528 nit, LCD İşlemci Unisoc T612 RAM 4 GB (LPDDR4X) + 4 GB sanal Depolama 64 GB (eMMC 5.1) Ön Kamera 5 MP (f/2.2) Arka Kamera 13 MP (f/2.2) + 0,08 MP (f/3.0) Batarya 5.000 mAh (15W) İşletim Sistemi Android 14 (Funtouch OS 14) Boyutlar 163.63 x 75.58 x 8.39 mm Ağırlık 185 gram

vivo Y18i fiyatı: