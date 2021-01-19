Vivo Y20G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, mütevazı özelliklerine denk uygun bir fiyat etiketine sahip olan yeni akıllı telefonu Y20G'yi duyurdu. MediaTek'in popüler işlemcilerinden Helio G80'den güç alan Vivo Y20G, 5.000 mAh bataryasıyla uzun bir kullanım sunuyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta segmentte yer alan en yeni akıllı telefonu Vivo Y20G’yi duyurdu. Nispeten mütevazı özelliklere sahip olan Vivo Y20G, akıllı telefondan beklentisi yüksek olmayan, günlük ihtiyaçlarını giderecek bir cihaz isteyenlere hitap ediyor.

6,51 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlükte bir IPS LCD ekran ile gelen Vivo Y20G, damla çentikli tasarımı ve kalın sayılabilecek alt çerçevesiyle günümüz akıllı telefonlarına göre düşük, seviyesine göre kabul edilebilir bir ekran/gövde oranı sunuyor.

Gücünü MediaTek’in Helio G80 işlemcisinden alan akıllı telefon, kullanıcılara 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. 5.000 mAh gibi büyük bir bataryaya sahip olan Vivo Y20G, bu bataryayı 18W çıkış ile şarj edebiliyor.

Kutusundan Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 ile çıkan akıllı telefon, yüksek özellikler sunmasa da Android’in yeni nesil özelliklerini kullanıcıların beğenisine sunuyor. 5G desteği bulunmayan Vivo Y20G’nin USB Type-C yerine micro USB ile şarj olduğunu da belirtelim.

Vivo Y20G özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio G80

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,51 inç HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh, 18W

İşletim Sistemi: Android 11

Vivo Y20G fiyatı

Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç ayrı renk seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunulacak olan Vivo Y20G, 205 dolar gibi bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip.