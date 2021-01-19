Vivo Y20G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta segmentte yer alan en yeni akıllı telefonu Vivo Y20G’yi duyurdu. Nispeten mütevazı özelliklere sahip olan Vivo Y20G, akıllı telefondan beklentisi yüksek olmayan, günlük ihtiyaçlarını giderecek bir cihaz isteyenlere hitap ediyor.
6,51 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlükte bir IPS LCD ekran ile gelen Vivo Y20G, damla çentikli tasarımı ve kalın sayılabilecek alt çerçevesiyle günümüz akıllı telefonlarına göre düşük, seviyesine göre kabul edilebilir bir ekran/gövde oranı sunuyor.
Gücünü MediaTek’in Helio G80 işlemcisinden alan akıllı telefon, kullanıcılara 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. 5.000 mAh gibi büyük bir bataryaya sahip olan Vivo Y20G, bu bataryayı 18W çıkış ile şarj edebiliyor.
Kutusundan Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 ile çıkan akıllı telefon, yüksek özellikler sunmasa da Android’in yeni nesil özelliklerini kullanıcıların beğenisine sunuyor. 5G desteği bulunmayan Vivo Y20G’nin USB Type-C yerine micro USB ile şarj olduğunu da belirtelim.
Vivo Y20G özellikleri
- İşlemci: MediaTek Helio G80
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Ekran: 6,51 inç HD+ IPS LCD
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000 mAh, 18W
- İşletim Sistemi: Android 11
Vivo Y20G fiyatı
Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç ayrı renk seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunulacak olan Vivo Y20G, 205 dolar gibi bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip.