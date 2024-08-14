vivo Y300 Pro 5G, 6.500 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteği ile geliyor. Cihaz, bu ayın sonunda veya Eylül ayında tanıtılacak.

Vivo'nun yeni akıllı telefonu Y300 Pro, teknoloji severlerin merakla beklediği özellikleriyle gündeme geldi. Vivo'nun Y300 serisi üzerinde çalıştığı biliniyor ve bu serinin Y300 5G ve Y300 Pro 5G olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor.

Son sızıntı haberlerine göre, vivo Y300 Pro, 6.500 mAh kapasiteli büyük bir batarya ve 80W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Cihazın bataryası uzun kullanım için yeterli kapasite sunuyor.

vivo Y300 Pro’nun 5G desteği ve 6.500 mAh bataryasıyla gelmesi bekleniyor!

vivo Y300 Pro, 5G desteğiyle birlikte, Çin'in 3C sertifikasyon platformunda V2410A model numarasıyla görüldü. Cihazın 80W hızlı şarjı destekleyeceği doğrulandı. Sertifikasyon, başka detay sunmasa da cihazın yakında tanıtılacağını gösteriyor. Batarya kapasitesinin 6.500 mAh olması ise uzun pil ömrü sunacağı anlamına geliyor.

vivo Y300 Pro’nun batarya kapasitesi dışında teknik özellikleri henüz netleşmedi. Ancak cihazın bu ayın sonu veya Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Yakın zamanda tanıtılması beklenen bu cihaz, Vivo'nun geniş ürün yelpazesine güçlü bir ekleme olacak.