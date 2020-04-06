Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta segmentte konumlanan yeni modeli Y50’yi tanıttı. Hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh’lık bataryası ile öne çıkan cihaz, arka tarafta tam dört kameraya ev sahipliği yapıyor. Hadi gelin, Vivo Y50 kullanıcılara neler sunuyormuş hep birlikte göz atalım.

Son yıllarda piyasaya sürdüğü yenilikçi akıllı telefonları ile pazarın en dikkat çeken markalarından biri haline gelen Vivo, yeni modelini Kamboçya'da tanıttı. Vivo Y50 adındaki akıllı telefon, Güneydoğu Asya ülkesindeki kullanıcılar için ön siparişe açılmış durumda.

Vivo Kamboçya'nın resmi Facebook sayfasına göre, ön siparişler 11 Nisan'a kadar devam edecek. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda Vivo Y50’nin fiyatı ile birlikte bazı önemli özellikleri de açıklandı, ancak cihazın diğer pazarlara da gelip gelmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Vivo Y50’nin özelliklerine yakından bakalım.

Vivo Y50 tasarımı

Vivo Y50, son dönemde pek çok akıllı telefonda gördüğümüz gibi, 6.53 inç Full HD+ özelliklerine sahip delikli bir ekran tasarımıyla geliyor. 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan bu ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Cihazın arka kamera kurulumunda, 13 megapiksel birincil sensör, 120 derece görüş alanına sahip 8 megapiksel geniş açılı lens, 2 megapiksel portre lensi ve 2 megapiksel makro lens bulunuyor.

Facebook'ta paylaşılan fotoğraflarda, arka paneldeki dörtlü kamera kurulumunun yanında bir parmak izi tarayıcısının olduğunu görüyoruz. Vivo Y50'de hangi işlemcinin kullanıldığını bilmiyoruz ancak beklentiler, cihazın Qualcomm Snapdragon 665 yonga seti tarafından desteklediği yönünde.

8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile satışa sunulacak olan akıllı telefon, 18W hızlı şarj desteği sunan 5.000mAh değerinde bir bataryadan besleniyor. Tasarımı itibarıyla oldukça hoş görünen Vivo Y50’nin özelliklerine dair bildiklerimiz şimdilik bunlardan ibaret ancak önümüzde haftalarda cihazla ilgili yeni detayların gün yüzüne çıkacağını tahmin ediyoruz.

Vivo Y50 fiyatı

Vivo Kamboçya'nın resmi Facebook sayfası üzerinden tanıtılan Vivo Y50’nun 8GB RAM ve 128GB dahili depolama varyantı için 249 dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmiş. Bugün itibarıyla başlayan ön sipariş süreci, Güneydoğu Asya ülkesindeki kullanıcılar için 11 Nisan’a kadar devam edecek. Cihazın Kamboçya dışında diğer pazarlara gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

Vivo Y50 özellikleri