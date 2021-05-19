Vivo Y52 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Vivo, orta segment telefonu Y52'yi duyurdu. Dimensity 700 işlemci ile 5G bağlantı desteği sunan telefon, diğer orta segment özellikler ile kombine edilmiş durumda. Telefonun fiyatı ve çıkış tarihi şimdilik bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Vivo, düzenlediği bir etkinlikte 5G destekli yeni akıllı telefonu Y52'yi duyurdu. Birkaç ay önce duyurulan Y52s isimli telefonun yeni bir versiyonu olarak karşımıza çıkan Y52, orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu akıllı telefon, ne gibi özelliklere sahip?

Vivo'nun yeni akıllı telefonu, 6.58 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan ekranla geliyor. Çentikli yapıdaki bu ekranda yer alan ön kamera, kullanıcılara 8 MP çözünürlük sunuyor. Parmak izi okuyucu özelliği ise muhtemelen panelde bulunuyor. Ancak Vivo, bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.

Karşınızda Vivo Y52

Vivo Y52, MediaTek Dimensity 700 işlemciyi barındırıyor. Bu işlemci, 4 GB RAM ve 128 GB de depolama alanı ile destekleniyor. Android 11 tabanlı Funtouch OS 11.1 arayüz ile çalışan cihazın bataryası ise 5.000 mAh olarak açıklandı. Ayrıca bu bataryanın 18 watt hızlı şarj desteğine sahip olduğunu da belirtebiliriz.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, 48 MP çözünürlük sunan ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de bokeh efekt sunan üçlü kamera kurulumunun olduğunu görüyoruz. Ancak bu kamera kurulumunda ne gibi yazılımsal özellikler sunulduğunu şu an için bilmiyoruz.

Vivo Y52 teknik özellikleri

Ekran: 6.58 inç büyüklüğünde FHD+

6.58 inç büyüklüğünde FHD+ İşlemci: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP + 2 MP İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Funtouch OS 11.1

Android 11 tabanlı Funtouch OS 11.1 Batarya: 5.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

Vivo, Y52'nin çıkış tarihini ve fiyatını açıklamadı. Ayrıca bu akıllı telefonun hangi ülke pazarlarında satışa çıkacağı da şu an için bilinmiyor.