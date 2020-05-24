Vivo Y70s'in Resmi Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Vivo'nun yeni telefonu Y70s'in piyasaya çıkmasına az bir zaman kala cihazın resmi render görüntüleri ortaya çıktı. 3 ayrı renkte piyasaya sürülecek olan cihazın fiyatıysa 308 dolar olarak biliniyor. Cihaza güç veren işlemciyse serinin son modeli olan Exynos 880.

Vivo Y70s'in çıkışına az bir zaman kalması birçok teknoloji tutkununu meraklandırıyordu. Dün iki Çin sitesinin ürünü listelemesi sayesinde cihazın render görüntüleri ortaya çıktı. Bu listelemelerden cihazın özelliği adına pek bir şey ortaya çıkmış değil ancak renderlar bile birçok kişiyi heyecanlandırmış durumda.

Vivo Y70s'in ön kısmına baktığımız zaman, görmeye alışık olduğumuz bir ön kamera deliği göze çarpıyor. Arka tarafa geçtiğimiz zamansa, dikey şekilde konumlandırılmış üçlü bir kamera kurulumu kendini fark ettiriyor. Bu üçlü kamera kurulumunda 48 MP ana kameranın yanında ultra geniş açılı, derinlik ve makro kameradan herhangi ikisi bulunacak.

Vivo Y70s bu şekilde görünecek:

Cihazın iç kısmını ele alırsak son çıkan Exynos 880, bu cihaza gücünü verecek işlemci olarak belirlenmiş. Exynos 880'e en az 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Bunlarla birlikte cihazın 5G desteği de bulunacak. Şimdilik ortaya çıkan ve beklenen bu özellikler birçok kullanıcıyı meraklandırmış durumda.

Vivo Y70s, 4.500 mAh devasa bataryasıyla kullanıcılara uzun şarj ömürleri sunmayı kendine hedef edinmiş durumda. Bu büyük bataryaya 18 W hızlı şarj desteği de entegre edilmiş. Bu cihazı almayı düşünen kullanıcılar, Fog Illusion, Starlight Blue ve Siyah renkleri arasında seçim yapması gerekecek.

Cihaz 308 dolardan satışa çıkacak:

Cihazın fiyatı da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Son ortaya çıkanlara göre, Vivo Y70s 308 dolarlık (vergiler hariç 2.100 lira) etiketiyle raflardaki yerini alacak. Cihazın orta segmentte bulunan diğer 5G cihazlarla rekabette bulunması bekleniyor. OPPO A92s ve Realme X50m şimdilik Y70s'in en büyük rakipleri olarak gözüküyor.