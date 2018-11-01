Çentikli Telefon Vivo Y83 - Fiyatı ve Özellikleri

Çentikli akıllı telefon akımının son üyesi Vivo Y83, bütçe dostu fiyatı ve seviyesi için güçlü özellikleri ile resmi olarak tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, şirketin en yeni bütçe dostu akıllı telefonu olan Vivo Y93’ü resmi olarak tanıttı. Su damlası çentikli tasarımı ile seviyesinin çok üzerinde bir şıklığa sahip olan Vivo Y93, renk geçişli arka paneliyle de premium bir his uyandırıyor.

Qualcomm Snapdragon 439 işlemcisinden güç alan yeni Vivo Y93, 4GB RAM’i ve 64GB dahili depolama alanı ile seviyesine göre oldukça yeterli bir bellek kapasitesi sunuyor. Ayrıca çift arka kameraya sahip olan cihaz, oldukça kaliteli fotoğraf çekimleri vadediyor.

Vivo Y93 Özellikler

Qualcomm Snapdragon 439 işlemci

4GB RAM, 64GB dahili depolama alanı

6.2 inç HD+ (720x1580 piksel) ekran

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

13MP+2MP çift arka kamera

8MP ön kamera

4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve OTG

4.030mAh batarya

Mavi-siyah ve kırmızı-pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan Vivo Y93, 1200 TL fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.