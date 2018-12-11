Vivo Y93s Resmi Olarak Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

İşlemci konusundaki yenilemesi ile muadillerinin bir adım gerisinde kalan, ancak tasarımı ve kamerası ile bu açığı kapatan Vivo Y93s resmi olarak tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, şirketin popüler akıllı telefon serilerinden biri olan Y serisinin en yeni üyesi Vivo Y93s’i tanıttı. Su damlası çentikli tasarımı ile oldukça şık bir görünüme sahip olan cihaz, son zamanların yeni trendi olan renk geçişli arka panele sahip. Cihazla ilgili en çok tartışma yaratan konu ise Vivo Y93’e göre daha iyi mi yoksa daha kötü mü olduğu.

Vivo Y93s, MediaTek Helio P22 işlemcisinden güç alıyor. Vivo Y93 ise Qualcomm Snapdragon 439 işlemcisinden güç alıyordu. Kağıt üstünde bakıldığında Helip P22 daha iyi bir işlemci gibi duruyor olsa da pratiğe baktığımızda Snapdragon 439 daha üstün kalıyor. Bununla birlikte Vivo Y93 yalnızca 64GB depolama alanına sahipti. Vivo Y93s ise 128GB’a kadar depolama alanı sunuyor. Özetlemek gerekirse cihaz, önceki modele göre işlemci konusunda gerilerken, bellek konusunda bir adım ileri gidiyor.

Vivo Y93s Özellikler

6.2 inç HD+ IPS LCD ekran

MediaTek Helio P22 işlemci

4GB RAM, 128GB depolama

13MP+2MP çift arka kamera

8MP ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

4,030mAh batarya

Yeni Vivo Y93s; aurora mavisi, aurora kırmızısı, gece siyahı ve zixia kırmızı olmak üzere toplam dört farklı renk seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunulacak. Cihazın fiyat etiketi yaklaşık 1300 TL olacak. Elbette ki bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.