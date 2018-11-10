Vivo Y95 Akıllı Telefonun Kutu Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çok yakında Hindistan'da piyasaya sürülmesi beklenen orta sınıf telefon Vivo Y95'in kutu görüntüleri ortaya çıktı.

Hindistan'da kullanıcıları ile buluşacak yeni orta segment akıllı telefon Vivo Y95'in özellikleri birkaç gün önce sızdırılmıştı. Şimdi ise buna ek olarak kutu görüntüleri ortaya çıktı.

Vivo vivo 1807 kod adıyla karşımıza çıkan Vivo Y95, 4GB RAM barındırırken, Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip. Telefonun çipseti hakkında kesin bir bilgi olmasa da tahminlere göre 1,96 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 439 işlemci ile karşımıza çıkacak.

Telefonun kutu görüntüleri de paylaşıldı. Aşağıdaki kutu resimlerinden de anlaşılacağı gibi telefon 20MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahipken çentikli bir ekranı da bulunuyor. Ayrıca kutunun arkasına baktığımızda telefonun 6.22 inç Halo FullView Ekrana sahip olduğunu ve 4030mAh pil ile çalıştığı söyleyebiliriz.

Yakında Hindistan'da piyasaya çıkacak olan Vivo Y95'in teknik özellikleri Çinde satılan Y93 modeli ile aynı görünüyor. Bu nedenle Vivo'nun bu telefonu Hindistan için yeniden pazarladığı sonucu ortaya çıkıyor. Vivo Y95 çok yakında kullanıcıları ile buluşacak.