Ülkemizde çok bilinmese de Çin'de ciddi bir müşteri kitlesine sahip olan Vivo, Y serisinin son üyesi olan Y97'yi resmi olarak duyurdu.

2009 yılında kurulan ve hem Çin hem de Hindistan pazarına sunduğu fiyat/performans telefonlarıyla büyük ilgi çeken Vivo, yepyeni amiral gemisi Vivo Y97'yi duyurdu. Cihaz, duyurulmasının hemen ardından 1998 Çin Yuanı (yaklaşık 1850 TL) fiyatıyla satışa sunuldu.

Vivo Y97

Gözdamlası çentik ve göz alıcı tasarım.

Yapay zeka destekli 16MP+2MP arka kamera.

16MP, yüz tarama özellikli ön kamera.

6.3 inçlik (1080x2280) FULL AMOLED ekran.

4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı.

Android 8.1 Oreo işletim sistemi.

Donanım özellikleriyle ve güçlü bir amiral gemisi olmasına rağmen fiyatıyla ilgi çekeceği düşünülen telefon, şu an için sadece Çin pazarında satışa sunulmuş durumda. Umuyoruz ki yakın zamanda Vivo'yu resmi olarak ülkemizde de görürüz.