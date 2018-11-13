Orta seviye özelliklere sahip olmasına rağmen giriş seviye bir fiyat etiketine sahip olan Vivo Z1 Lite, resmi olarak piyasaya çıktı.

Ürün portföyünü ve hedef kitlesini her geçen gün genişleten Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni akıllı telefonu Vivo Z1 Lite’ı resmi olarak piyasaya sürdü. Adından da anlaşılabileceği gibi bu yılın başlarında tanıtılan Vivo Z1 modelinin daha bütçe dostu bir versiyonu olan Vivo Z1 Lite, çentikli tasarımı ve Snapdragon 626 işlemcisi ile hem yüksek bir ekran gövde oranı hem de iyi bir performans sunuyor.

Cam ön ve arka panele sahip olan Vivo Z1 Lite, cihazın sol üst köşesine dikey olarak konumlandırılmış çift arka kameraya ve Vivo logosunun hemen üzerine konumlandırılmış bir fiziksel parmak izi tarayıcıya sahip. Ekranın üzerinde bulunan çentik, su damlası çentikten biraz daha büyük olsa da iPhone Xs gibi modellerden çok daha küçük bir alan kaplıyor.

Vivo Z1 Lite Özellikler

Snapdragon 626 işlemci

4GB RAM, 32GB depolama

6.2 inç Full HD+ LCD ekran

16MP+2MP çift arka kamera

16MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS

3260mAh batarya

Mor, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan Vivo Z1 Lite, ~860 TL fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.