Amiral gemilerini aratmayan özelliklere sahip Vivo Z3, neredeyse giriş seviye akıllı telefon fiyatına resmi olarak tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta-üst segmentteki en yeni akıllı telefonu Vivo Z3’ü resmi olarak tanıttı. Su damlası çentikli tasarımı ve Full HD+ çözünürlükteki 6,3 inç IPS LCD ekranı ile %90.3 ekran/gövde oranı sunan Vivo Z3, cam panelli tasarımı ve metal çerçeveleri ile kullanıcıya oldukça premium bir his oluşturuyor.

Vivo, yeni Z3’ü iki farklı işlemci seçeneği ile piyasaya sunuyor. Bu işlemcilerden biri, orta segmentin en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 670, diğeri ise orta segment ile amiral gemisi segment arasında geçiş işlemcisi olan Snapdragon 710. Cihazda ayrıca 6GB’a kadar RAM ve 128GB’a kadar dahili depolama alanı bulunuyor.

Vivo Z3 Özellikler

6.3 inç 2280 x 1080 piksel FHD+ IPS LCD ekran

Snapdragon 670 işlemci, Adreno 615 GPU / Snapdragon 710 işlemci, Adreno 616 GPU

4GB RAM, 64GB depolama / 6GB RAM, 64GB/128GB depolama

16MP + 2MP çift arka kamera

12MP ön kamera

3315 mAh batarya

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Hotspot, Dual Band (2.4/5GHz), Bluetooth V5.0, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, USB OTG

Siyah, mavi ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak olan Vivo Z3’ün 4GB RAM, 64GB ROM’lu versiyonu 230 dolar (~1310 TL); 6GB RAM, 64GB ROM’lu versiyonu 274 dolar(~1560 TL); 6GB RAM, 128GB ROM’lu versiyonu 332 dolar (~1900 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.