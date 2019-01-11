Vivo Z3i Standard Edition Duyuruldu: İşte Tüm Özellikleri

Vivo, Z3i'nin bir alt segmenti olan Z3i Standard Edition'ı duyurdu.

Vivo, Z3i model akıllı telefonunun farklı bir varyasyonu olan Z3i Standard Edition’ı duyurdu. Telefon şu an için sadece Çin’de satışa sunulmuş durumda ve Z3i’den farklı olarak AMOLED ekran yerine IPS LCD ekrana sahip.

AMOLED ekrandan IPS LCD’ye geçilmesi doğal olarak cihazın fiyatını da düşürdü. Telefonun satış fiyatı 296 dolar olarak belirlendi. Bu da 355 dolar olan ilk telefona göre %17’lik bir fiyat düşüşü demek. Telefonun ekran haricindeki bütün özellikleri ve donanımları aynı; MediaTek Helio P60 yonga sistemi, 6GB RAM, 128GB dahili depolama ve 6.3 inç 1080 x 2280 çözünürlüklü ekran.

Telefonun arkasında f2.0 değerinde 16MP’lik bir kamera ve 2MP değerinde bir derinlik sensörü bulunuyor. Ön kamera ise 24MP. Telefonun bataryası da 3315 mAh değerinde.Telefon üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Bunlar; Dream Pink, Starry Night Black ve Aurora Blue.