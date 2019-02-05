Yılmaz Erdoğan, Kendi Sinema Hayatının Rekorunu Kırdı

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmiyle oldukça sağlam bir çıkış yapan Yılmaz Erdoğan, başrolünde olduğu 8 film arasında en iyi çıkışı elde etti.

Geçtiğimiz aralık ayından beri çıkışı adeta yılan hikayesine dönen Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi oldukça başarılı bir çıkış yakaladı. İlk 3 gününde 923.663 kişi tarafından izlenen film, Yılmaz Erdoğan'ın yer aldığı filmler arasında en başarılı çıkışı gerçekleştirdi.

Normalde 1 Ocak'ta izleyicilerle buluşması beklenen film, 29 Ocak'ta çıkan 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun' sonrasında vizyona girebilmişti. Toplam 1400 salonda izleyiciyle buluşan film, sadece üç günde 15.020.690 TL'lik müthiş bir hasılat elde etti.

Filmin Yılmaz Erdoğan filmleri arasındaki başarısı bir kenara, Türk sinema tarihine de geçtiğini söyleyebiliriz. Türkiye'de vizyona giren filmler arasında, ilk 3 gün sonunda 923.663 kişi tarafından izlenmesiyle ilk 10 sıraya yerleşerek dokuzuncu oldu.

Tüm Zamanlarda En İyi Açılış Yapan Filmler

1- Recep İvedik 5 (2017)

Açılış: 1.646.846

Toplam: 7.437.050

2- Recep İvedik 4 (2014)

Açılış: 1.641.474

Toplam: 7.369.098

3- Düğün Dernek 2: Sünnet (2015)

Açılış: 1.380.122

Toplam: 6.073.364

4- Arif V 216 (2018)

Açılış: 1.331.691

Toplam: 4.968.462

5- Recep İvedik 2 (2009)

Açılış: 1.209.453

Toplam: 4.333.144

6- Fetih 1453 (2012)

Açılış: 1.161.250

Toplam: 6.572.618

7- Recep İvedik 3 (2010)

Açılış: 1.153.071

Toplam: 3.326.084

8- Kurtlar Vadisi Irak (2006)

Açılış: 1.099.219

Toplam: 4.256.567

9- Organize İşler - Sazan Sarmalı (2019)

Açılış: 923.663

Toplam: -

10- Yahşi Batı (2010)