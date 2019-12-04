Medya oynatıcı denilince akla gelen ilk uygulamalardan biri olan VLC, Android sürümünde yepyeni bir arayüze kavuştu. Eskiye kıyasla çok daha sade ve şık görünen popüler uygulama, Chrome OS ve Android TV tarafında da bazı güncellemeler aldı.

Dünyanın en popüler medya oynatıcılarından biri olan VLC, hemen hemen tüm platformlarda bulunması ve çok sayıda medya formatını desteklemesi nedeniyle milyonlarca kullanıcının tercih ettiği bir platform konumunda.

Tamamen ücretsiz olan uygulamanın Android’deki beta sürümü, geçtiğimiz temmuz ayında arayüz güncellemesi almıştı. Bugün itibarıyla kullanıcılara sunulmaya başlanan VLC Android 3.2.3 güncellemesi, pek çok yeniliğe ev sahipliği yapıyor.

Hem ses hem de video oynatma bölümü için yeni bir arayüzle gelen VLC, kullanıcılara çok ferah bir deneyim sunmayı vadediyor. VLC müzik çaların güncellenen arayüzü, Google Play Müzik’in tasarımına oldukça benziyor. Oynatma düğmeleri beyaz renkteki bir çubuğa yerleştirilmiş. Ek olarak, öncekine kıyasla opaklığının bir tık daha arttığını görüyoruz. Ayrıca yukarıdaki ekran görüntüsünde gördüğünüz gibi döndürme kilidi düğmesi artık ekranın altında bulunuyor.

VLC’nin yeni Android sürümünde equalizer ayarlarının tümünü artık tek bir bölümde görebileceksiniz. Chrome OS platformunda da bazı küçük güncellemeler alan VLC, şimdi bazı klavye kısayollarını destekliyor. Artık Ctrl + Shift komutuyla birden fazla simge seçebiliyorsunuz. Ayrıca diğer VLC masaüstü kısayollarının çoğu da çalışıyor gibi görünüyor.

VLC Android 3.2.3 güncellemesi bugün itibarıyla Google Play Store’da yayınlansa da, dünyada tüm kullanıcılara henüz sunulmuş değil; ancak yukarıdaki değişiklikleri hemen deneyimlemek isterseniz, VLC’nin yeni APK’sını buradaki linkten indirebilirsiniz.