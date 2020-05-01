Dünyanın en popüler video ve müzik oynatıcılarından VLC Player'ın Android beta sürümü güncellendi. Sunulan yeni güncelleme, uygulamaya yeni bir navigasyon çubuğu ve paylaş butonu getiriyor.

Akıllı telefon ve bilgisayar yazılımları sektöründe uzunca bir süredir hizmet veren medya oynatma uygulaması VLC Player, uzunca bir süredir milyonlarca tüketici tarafından aktif olarak kullanılıyor. Tüketicilerin gösterdiği ilginin farkında olan geliştirici, VLC Player'ın hem PC hem de mobil sürümünü sürekli olarak güncelleyerek uygulamayı daha işlevsel bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Geliştiriciler şimdi, VLC Player'ın Android versiyonuna ait beta sürümü güncelledi. Kullanıcılara sunulan yeni beta sürüm, uygulamaya yeni bir navigasyon çubuğu eklerken, uygulamanın daha alışageldik bir arayüze kavuşmasını sağlıyor. Böylelikle VLC Player kullanıcıları, ihtiyaç duydukları menülere anından ulaşabilme imkanı yakalamış olacaklar.

VLC Player'ın yeni navigasyon çubuğu böyle görünüyor

Gerek son dönemlerde piyasaya sürülen mobil uygulamalar gerekse uzun zamandır kullanılan popüler mobil uygulamalar daha rahat bir kullanım için arayüze bir navigasyon çubuğu ekliyor. VLC Player'ın son Android beta sürümü de kullanıcılarına bu kısayol aracını kullanma imkanı sunuyor.

VLC Player'ın son Android beta sürümündeki değişiklikler bunlarla sınırlı değil. Geliştirici ekip, uygulamaya bir de paylaş butonu eklediler. Bu buton, tüketicilerin VLC Player üzerinden izledikleri video ve dinledikleri müzikleri paylaşılabilmesine imkan sağlıyor. Geliştirici ekibin yeni beta sürümle birlikte sunduğu özelliklerinin, uygulamanın kararlı Android sürümüne ne zaman geleceği ise şu an için bilinmiyor.