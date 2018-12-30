Vodafone, Sınırsız İnternet Tarifelerini Açıkladı

Yeni yılla birlikte tedavülden kalkacak adil kullanım kotası sebebiyle tüm internet sağlayıcıları yeni tarifelerini duyurmaya devam ediyorlar. Listenin yeni ismi ise Vodafone oldu.

Kotasız internet müjdesi, beraberinde yüksek fiyatlı tarifelerle birlikte geldiğinden beri internet sağlayacıları bir bir yeni paketlerini ve fiyatlarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak da bir süredir mobilin yanında sabit internet hizmeti sunan Vodafone yeni sınırsız internet tarifelerini açıkladı.

Fiber ve ADSL için farklı kampanyalar sunan Vodafone'un yeni tarifeleri ve ücretler ise şu şekilde;

DSL Kampanyaları:

Evde 6 – 6Mbps hız ilk 6 ay 59.90TL, kalan 18 ay 74.90TL

– 6Mbps hız ilk 6 ay 59.90TL, kalan 18 ay 74.90TL Evde 8 – 8Mbps hız ilk 12 ay 69.90TL, kalan 12 ay 84.90TL

– 8Mbps hız ilk 12 ay 69.90TL, kalan 12 ay 84.90TL Evde 16 – 16Mbps hız ilk 12 ay 79.9TL, kalan 12 ay 94.90TL

– 16Mbps hız ilk 12 ay 79.9TL, kalan 12 ay 94.90TL Evde 24 – 24Mbps hız ilk 12 ay 104.90TL, kalan 12 ay 119.90TL

– 24Mbps hız ilk 12 ay 104.90TL, kalan 12 ay 119.90TL Evde 35 – 35Mbps hız ilk 12 ay 124.90TL, kalan 12 ay 139.90TL

– 35Mbps hız ilk 12 ay 124.90TL, kalan 12 ay 139.90TL Evde 50 – 50Mbps hız ilk 12 ay 194.90TL, kalan 12 ay 209.90TL

Fiber Kampanyaları:

Evde+ 16 – 16Mbps hız ilk 6 ay 59.90TL, kalan 18 ay 74.90TL

– 16Mbps hız ilk 6 ay 59.90TL, kalan 18 ay 74.90TL Evde+ 24 – 24Mbps hız ilk 12 ay 69.90TL, kalan 12 ay 84.90TL

– 24Mbps hız ilk 12 ay 69.90TL, kalan 12 ay 84.90TL Evde+ 35 – 35Mbps hız ilk 12 ay 104.90TL, kalan 12 ay 119.90TL

– 35Mbps hız ilk 12 ay 104.90TL, kalan 12 ay 119.90TL Evde+ 50 – 50Mbps hız ilk 12 ay 129.90TL, kalan 12 ay 144.90TL

– 50Mbps hız ilk 12 ay 129.90TL, kalan 12 ay 144.90TL Evde+ 100 – 100Mbps hız ilk 12 ay 229.90TL, kalan 12 ay 244.90TL

– 100Mbps hız ilk 12 ay 229.90TL, kalan 12 ay 244.90TL Evde+ 24 – 24Mbps hız ilk 12 ay 104.90TL, kalan 12 ay 119.90TL (TT Fiber üzerinden)

– 24Mbps hız ilk 12 ay 104.90TL, kalan 12 ay 119.90TL (TT Fiber üzerinden) Evde+ 35 – 35Mbps hız ilk 12 ay 124.90TL, kalan 12 ay 139.90TL (TT Fiber üzerinden)

– 35Mbps hız ilk 12 ay 124.90TL, kalan 12 ay 139.90TL (TT Fiber üzerinden) Evde+ 50 – 50Mbps hız ilk 12 ay 194.90TL, kalan 12 ay 209.90TL (TT Fiber üzerinden)

Tarifeler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 31 Aralık 2018 saat 21.00’dan itibaren eski tarife ve kampanyaların satışı durdurulacak.