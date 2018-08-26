Hawaii'de Tropik Fırtına ve Sel, Adayı Sular Altında Bıraktı

Tropik ada Hawaii, bu hafta gelen ciddi fırtına yüzünden sel altında kaldı. Cuma günü ciddi yağış ve sel bekleyen adada can kaybı olmadı.

Geçtiğimiz hafta Hawaii yetkilileri, ciddi bir tropik fırtınanın yaklaştığını açıkladı. Tarihi bir yağışla başta kıyı bölgeler olmak üzere sular altında kaldı. Adada bulunan insanlar, yetkililerin iki haftalık acil durum çağrısının ardından su, gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını stokladı.

2006’da yaşanan Hurricane Lane fırtınasının bir benzeri olacak bu felaket, çok ciddi yağışlara sebep oldu. Toprak kaymaları ve su baskınlarına karşı insanlar pencerelerini kontrplakla kapattı; kum torbaları ve su engelleyici korumalar yerleştirdi. Cuma dev fırtına ve sel için tetikte olan Hawaii’de binden fazla kişi, sığınaklara taşındı.

Cuma günü, beklendiği gibi, tarihi bir yağışla ada sular altında kaldı. Nitekim hasar beklendiği kadar çok olmadı. Yağışa bağlı olarak adanın belli bölgelerinde ciddi sel ve toprak kayması yaşandı. Ulusal Hava Merkezi hafta başına kadar yağışların devam edeceğini bildirdi. Cumartesi öğleden sonra tüm tropik uyarılar ve saatler Hawaii için iptal edildi. Adada sel ve toprak kaymaları hala devam ediyor.

Tabii ki seli fırsata çevirenlerde oldu. Birkaç sörfçü, yetkililerin ciddi uyarısına rağmen, ciddi hava koşullarında dev dalgaları yakalamak için okyanusta açıldı.