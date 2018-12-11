Lavların Suya Deyince Nasıl Patladıklarını Gösteren Deney

Buffalo Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, kendi yapay volkanlarını oluşturarak lavlarla suyu reaksiyona soktular.

Volkanlar üzerine çalışmalar yapan Buffalo Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, geçtiğimiz ay gerçekleştirdikleri bir deneyle, magmayla dolu volkanların suyla nasıl tepkimeye girdiğini çözmek istediler. Bunun için kendi mini volkanlarını inşa eden araştırmacılar, yüksek çözünürlüklü kamerayla olan biteni gözlemlediler

Doğal volkanların taklit edilebilmesi için taştan ve ısıya dayanıklı materyallarden inşa edilen bu yapay volkan, tam 1315 derecelik ısıya maruz kaldı. Beklenen ısı seviyesine ulaştığında ve kaya eridiğinde, lavları bir çelik hazneye boşaltarak içerisine jel şeklinde su enjekte ettiler.

Dilerseniz sonucu kendiniz izleyin:

Deneyi yapan bilim insanları, bir patlama görmeyi umut ediyorlardı. Nitekim lav ve suyun etkileşimi bazen yoğun bir patlamaya sebep olan bir reaksiyonu beraberinde getiriyor. Bazen de herhangi bir reaksiyon doğmadan, suyun büyük bir kısmı buharlaşıyor. Videodan da görebileceğiniz üzere, senaryo bu kez bilim insanlarının arzu ettiği gibi oldu.

Araştırmanın amacı ise ne gibi durumlarda su ve lavın reaksiyona girdiğinde gerçekleşen patlamaların gizemini çözmek. Bu sayede gelecekte yaşanacak volkanik patlamalarda, can ve mal kaybının önlenmesi için önceden önlem alınabilecek.