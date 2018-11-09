Söylentilere göre Alman otomobil üreticisi Volkswagen 23 bin doların altında elektrik araç üretmeyi planlıyor.

Volkswagen (VW), geleceğin araçları olan elektrikli otomobil işine girmek için kolları sıvadı. Henüz resmi olarak duyurulmuş olmasa da Volkswagen, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde geniş bir elektrikli otomobil yelpazesiyle karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Yeni üretilecek olan aracın 23 bin doların altında olacağı tahmin ediliyor.

Reuters’ın haberine göre Volkswagen, gayet satın alınabilir düzeyde bir araç üretmek için planları hazırladı bile. Volkswagen bunu başarabilirse, diğer otomobil üreticilerinin de elektrikli otomobil üretimi konusunda önünü açabilir.

Bu proje için 3 farklı şirketle görüşen VW, eğer o şirketleri ikna etmeyi başarabilirse, uygun fiyatlı elektrikli otomobil üretimi konusunda ciddi yatırımlar yapmayı düşünüyor. Şu an için 3 şirketin hangileri olduğu bilinmiyor.

23 bin dolarlık fiyatın içine vergilerin dahil olup olmadığı henüz bilinmezken tahminler vergilerin fiyata dahil olmadığı yönünde. Eğer ki VW bunu başarabilirse birçok kullanıcıyı elektrikli otomobil saflarına çekeceği kesin.