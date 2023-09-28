Volkswagen'in BT sistemlerinde yaşanan bir problem, Almanya'daki otomobil üretiminin durmasına yol açtı. Alman haber kaynakları, kesintinin tahminlerden çok daha büyük boyutlu olduğunu ileri sürüyorlar.

Alman otomobil devi Volkswagen, 27 Eylül Çarşamba günü (dün) garip bir sorun yaşadı. Şirketin BT sistemlerinde yaşanan bir aksaklık, Volkswagen'in gün boyunca üretim yapmasını engelledi. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisinin alt markaları da aksaklıktan etkilendi. Volkswagen, kendisiyle birlikte Almanya'da üretim yapan Porsche ve Audi gibi markaların da gün boyunca üretim yapamadığını açıkladı.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin Wolfsburg'da bulunan küresel genel merkezinde, ağ bileşenlerinden kaynaklanan bir sorun yaşandı. Sorunun nedeni anlaşılamadı ancak kesinti, Volkswagen'e ait fabrikalardaki üretimin durmasına yol açtı. Audi tarafından yapılan açıklamalarda, üretimin durmasına yol açan kesintinin büyüklüğü için analiz çalışması yapıldığı belirtildi. Porsche ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Neyse ki sorun, bir siber saldırı değil

Volkswagen'de yaşanan kesintinin ağ bileşenlerinden kaynaklanması, siber saldırı ihtimalini akıllara getirdi. Ancak Volkswagen, sistem arızasının nedeninin siber saldırı gibi dış kaynaklı olmasının olası görünmediğini açıkladı. Şirket, yaşanan sıkıntı için kriz masası oluşturdu ve hem sorunu anlamak hem de bir daha yaşanmasını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada; Volkswagen'de yaşanan sorunun çok daha büyük çaplı olabileceği de konuşuluyor. Alman haber kaynaklarına göre yedek parça üretimi yapan fabrikalar da üretime ara vermek zorunda kaldı. Ayrıca sadece Almanya değil, Volkswagen'in Avrupa'daki neredeyse tüm fabrikalarının bu durumdan etkilendiği bildiriliyor. Edinilen bilgilere göre Volkswagen'in kullandığı e-posta hizmetleri gibi şirket içi yazılımlar da sağlıklı bir biçimde çalışmıyor.