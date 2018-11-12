İki dev firma kullanıcılarına yeni özellikler sunabilmek için işbirliği yaptılar.

Volkswagen (VW) ve Apple birlikteliği, VW Car-net uygulamasıyla iyice derinleşmeye başladı. iOS kullanıcıları artık Siri'yle araçlarını kilitleyip açabilir, alarmı kapatabilir, depolarında kalan yakıtla tahmini kaç km gideceklerini öğrenebilirler.

VW elektrikli araç sahipleri, Siri ile araçlarının şarj dolumunu başlatıp bitirebilir veya araçlarının buz çözücü özelliğini aktif hale getirebilir. Ayrıca araç içi ısıyı da ayarlayabilirler. Car-Net bütün VW kullanıcıları için ücretsiz olmayacak, kullanabilmek için aylık bir ücret ödemeleri gerekecek. Bu uygulamayı kullananlar araçlarının yerini işaretleyebilecekler.

Tüm bunlar kısa vadede çok fazla zaman kazandırmasa da uzun vadede gayet faydalı olabilecek özellikler. Apple’ın iOS 12 ile birlikte sunduğu Siri Shortcuts (Kısayollar) özelliği, VW’in uygulaması için gerekli.

Ayrıca Amazon da sanal asistan Alexa’yı arabalar için geliştirmeye çalışıyor. Bunun için de şimdiden Ford gibi araba üreticileriyle birlikte çalışmaya başladı.