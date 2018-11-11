Volkswagen, Arabalarını Türkiye’de Üretmeye Hazırlanıyor

Alman otomobil devi Volkswagen'in yakın gelecekte Türkiye'de üretim yapması bekleniyor.

Otomobil sektöründeki gelişmeler ve markalar arasındaki otonom ile elektrikli araç yarışı sonucunda yeni ortaklıklar gündeme gelmeye devam ediyor. Tesla ile bir rekabete hazırlanan Alman otomobil devi Volkswagen, bu rekabet için planlar yapmaya başlamış durumda.

Son alınan bilgilere göre Volkswagen yakın gelecekte elektrikli otomobillerini 20 bin eurodan daha az bir fiyata satarak Tesla’nın sattığı araç sayısından daha fazla araç satmayı amaçlıyor. Volkswagen’in pil hücresi üretimi için SK Innovation ve Ford ile görüşme halinde olduğu da biliniyor.

Ford ve VW arasında bir ortaklık kurmak için bir süredir görüşmeler düzenleniyor. Alınan bilgilere göre ABD otomobil sektörünün en büyük iki markasından biri olan Ford ile Alman otomobil devi Volkswagen’in elektrikli ve otonom araçlarını birbirlerinin fabrikalarında üretmeyi amaçladıkları biliniyor. Bu sayede otomobil devleri, araç maliyetlerini düşürerek daha ucuza araç satabilecekler.

Bunun için Volkswagen’in Hannover fabrikasında üretilen T6 Transporter’ın üretiminin, Ford Otosan’ın üretildiği Gölcük fabrikasına kaydırılabileceği belirtiliyor.

Hali hazırda üretime devam ettiği Emden, Zwickau ve Hanover fabrikalarını elektrikli araç üretimine hazır hale gelecek şekilde dönüştürmek için Volkswagen ciddi bir şekilde çalışıyor.

Şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Volkswagen’in geleceğinin 16 Kasım’da yapılacak kritik toplantı sonucu daha net bir şekilde oluşacağı söyleniyor.