Volkswagen, Vosvos Üretiminin Sonlandırılacağını Açıkladı

Alman otomotiv devi Volkswagen, binek otomobillerin atası diyebileceğimiz Vosvos modelinin gelecek yıldan itibaren üretimden kaldırılacağını açıkladı.

1934 yılında Hitler’in Ferdinand Porsche’den bir ‘aile otomobili’ tasarlamasını istemesiyle ortaya çıkan ve 1938 yılından günümüze kadar 21.5 milyon adet satarak dünyanın en çok satılan otomobili unvanını ele geçiren Volkswagen Beetle ya da Türkiye’deki bilinen ismiyle Vosvos yakında tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alacak.

Alman otomotiv devi Volkswagen’in Birleşik Devletler temsilciliği tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 2019 yılının Temmuz ayından itibaren Vosvos üretimini sonlandıracak. Şirket, yakın gelecekte aracın yeniden üretime girmesinin düşünülmediğini söyledi. Bu da dünya çapında üne sahip olan bir otomobil serisinin sona ereceği anlamına geliyor.

Tasarımında bizzat Hitler’in de parmağı olan Volkswagen Beetle, her Alman ailesinin rahatlıkla satın alabileceği ve sığabileceği bir otomobil olarak tasarlandı ve geliştirildi. Hitler’in Vosvos’u tasarlarken Ferdinand Porsche’ye verdiği emir, aracın 2 yetişkin ve 3 çocuk ya da 3 tam donanımlı askerin sığabileceği şekilde olmasıydı.

İlk Vosvos, 1938 yılının Nazi Almanyası’nda üretime girdi. Aracın dünya çapında üne kavuşması ise 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşti. Aracın küresel bir popülerliğe ulaşması Volkswagen’i harekete geçirdi ve şirket, 1998 yılında ikinci nesil Vosvos’u piyasaya sundu. 3. nesil Vosvos ise 2012 yılından bu yana asfaltları ısıtıyor.