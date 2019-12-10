Volkswagen'in sarpa saran Türkiye'deki üretim tesisi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün Volkswagen yetkilileri tarafından aldığı bilgilere göre otomobil devi, Türkiye kararını 2019 yılı bitmeden açıklayacak.

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen'in Türkiye'ye kurmak istediği fabrika, uzun zamandır Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Aslına bakacak olursak Volkswagen'in Türkiye'de kuracağı fabrika genel hatlarıyla tamamlandı. Çünkü otomobil devi, Manisa'da yaklaşık 1 milyar TL değerinde bir şirket çoktan kurdu. Ancak Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine başlattığı "Barış Pınarı Harekatı", Volkswagen'i yavaşlattı.

Konuyla ilgili belirsizlik devam ediyor. Ancak Habertürk'ün özel haberine göre Volkswagen, nihai kararını vermiş durumda. Hatta Volkswagen, Türkiye'ye açacağı fabrikayı 2019 yılı sona ermeden önce ilan edecek. Dilerseniz şimdi, Habertürk'ün Volkswagen'in üst düzey yetkililerinden aldığı bilgileri sizlerle paylaşalım.

Türkiye, Volkswagen için kritik bir öneme sahip

Volkswagen'in üst düzey yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye, otomobil devi için en doğru lokasyon. Yetkililer, Türkiye'nin mühendislik birikiminin, yan sanayi kalitesinin ve üretim tecrübesinin Volkswagen için hayati bir öneme sahip olduğunu düşünüyorlar. Hatta yetkililerin ifadelerine göre Volkswagen Genel Merkezi, bu konuyu iyiden iyiye konuşmaya başlamış ve daha fazla da uzatmak istemiyor.

Aslına bakacak olursak Volkswagen, kendisi için de bu üretim tesisini bir an önce kurmak zorunda. Çünkü Volkswagen, Almanya'daki iki üretim tesisini elektrik motorlu araçların üretimine ayırdı ve bu da içten yanmalı motorlu araçlar için bir risk oluşturmaya başladı. Hal böyle olunca da Volkswagen, kendi geleceği için acilen bir üretim tesisi kurmak ve başta Passat olmak üzere pek çok modelini üretmeye devam etmek durumunda.

Volkswagen, Türkiye kararını açıklamak için gün sayıyor

Yaşanan gelişmeler, Volkswagen'in Türkiye kararını verdiğini ancak üzerindeki baskılar nedeniyle resmi açıklamayı yapamadığını ortaya koyuyordu. Ancak Volkswagen'in üst düzey yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalar, düğümün çözülmek üzere olduğunu, Volkswagen'in Türkiye'de kuracağı tesisin resmi olarak açıklanması için sayılı günlerin kaldığını ortaya koyuyor.