Volkswagen Çin'deki Elektrikli Otomobil Fabrikasını Açıyor

Elektrikli otomobiller Çin'de günden güne ilgi odağı haline geliyor ve bu pazarı kaçırmak istemeyen otomobil üreticileri Çin'e büyük ilgi gösteriyor.

Elektrikli otomobil pazarına yatırım yapan üreticilerden biri ise ünlü otomobil devi Volkswagen. Şirket Cuma günü yaptığı açıklamada, modüler elektrikli sürücü kiti (MEB) platformunu kullanan araçlar için Şangay yakınlarında bir tesis kurmayı planladığını açıkladı.

Çin pazarının otomobiller için çok önemli olduğunu vurgulayan Volkswagen yönetim kurulu başkanı Herbert Diess yaptığı açıklamada "Yeni açılacak tesis sayesinde Çin'de bulunan müşterilerimiz için son teknoloji ürünü elektrikli araçları kolayca üretebileceğiz" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca Volkswagen'in bu yeni fabrikası tamamen çevre dostu olacak. Su kirliliğini en aza indirmek, karbondioksit çıkışını azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak için 27 farklı teknolojinin kullanılacağı bu yeni fabrika, çevreye en az etki edecek şekilde inşa ediliyor. Ayrıca Volkswagen, güvenliği ve verimliliği artırmak için 1400'den fazla gelişmiş robot kullanılacağını açıkladı.