Volkswagen - Elektrikli Arabalar İçin Mobil Şarj İstasyonu

Elektrikli otomobiller konusunda en önemli çekincelerden birisi şarj istasyonları. Volkswagen’in çözümü ise oldukça basit: Siz şarj istasyonuna gideceğinize şarj istasyonu size gelsin.

Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli araçların şarj sorununa oldukça değişik bir çözüm fikri üretmiş durumda. Devasa bir powerbank olarak ele alabileceğimiz mobil şarj istasyonlarını kullanarak araçları şarj etme fikrinden yola çıkan firmanın çalışmaları devam ediyor.

Elektrikli arabaların en temel sorunlarından birisi araçları şarj edebilmek. Özellikle yoğun bölgelerde ya da şehir içinde araç şarjı büyük sıkıntı. (Ülkemizdeki istasyonların sayısı da az.)

Bu taşınabilir DC şarj istasyonları ise araçları oldukları yerde şarj edebilmeyi sağlıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre yeni teknolojiler sayesinde bir elektrikli araç 17 dakikada şarj olabiliyor. Şarj istasyonları toplamda 15 araca kadar şarj etmeyi başarıyor ve istasyonun şarjı bittiğinde Volkswagen istasyonu yenisiyle değiştiriyor. Bununla beraber 30 kWh’lik herhangi bir alternatif akım, istasyonun şarj olmasını sağlıyor.

VW’in önümüzdeki dönemde elektrikli araç şarj ağı kurmak için 2 milyar dolardan fazla para harcaması bekleniyor. Elektrikli araç konusunda daha agresif olan Volkswagen, hem Tesla’ya rakip olmayı hem de Diesel-gate skandalı sonrası yaptığı anlaşmaya uymayı istiyor.

Şu anda dünya üzerinde 1 milyondan fazla elektrikli araç var. Ülkemizde ise bu sayı yalnızca 633. Şarj istasyonlarının sayısının artması ile elektrikli araçlara olan yönelimin dünya çapında artması bekleniyor.

Volkswagen’in yeni şarj istasyonları ilk olarak Almanya’nın Wolfsburg kentinde kullanıma açılacak.