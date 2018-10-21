Volkswagen'in yeni far grupları, aydınlatma dışında bir çok görevde de rol almaya hazırlanıyor.

Volkswagen, yeni nesil otomobillerinde kullanacağı yeni LED’li farlarını tanıttı. Tanıtım sırasında en çok ilgiyi çeken bölümlerden biri ise interaktif LED arka farlar oldu. Bu farlar sadece aydınlatma görevini görmüyor aynı zamanda çeşitli bilgileri de sürücülere iletebiliyor.

Tanıtım sırasında Golf 8'e ait olduğu düşünülen bir görsel de yayınladı. Volkswagen'in bunu kullancılarda merak uyandırmak amacıyla yaptığı tahmin ediliyor. Ne dersiniz sizce bu yeni Golf 8 olabilir mi ?

Bilgi Veren Farlar

Far teknolojisine yakından bakıcak olursak, Volkswagen bu işin üzerine oldukça kafa yormuş. Akıllı farlar, yaklaşık 30.000 adet LED sayesinde sürücülere bilgi aktarabiliyor. Örneğin elektrikli bir otomobiliniz varsa şarj durumunu öğrenebilir veya ani frenlemelerde diğer sürücüleri daha iyi bir şekilde uyarabilirsiniz.Volkswagen'in söylediğine göre bu ışılar park etmenize de yardım ediyor. Direksyion açınız ve park etmek istediğiniz yere göre LED aydınlatmalar ayrı ayrı çalışıyor.

Volkswagen, bu interaktif LED’li arka far tasarımının seri üretim otomobillere ne zaman getirileceğini ise açıklamadı.