Volkswagen, otomobiller için kuantum bilgisayar destekli bir navigasyon uygulaması üzerinde çalışıyor. Lizbon'da önümüzdeki hafta testleri başlayacak olan uygulamanın, Volkswagen'in otomobillerine eklemeyi planladığı büyük özelliklerin yalnızca bir parçası olduğu söyleniyor.

Almanya merkezli dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, kendi otomobillerinde kullanılmak üzere yeni bir özellik üzerinde çalışmalarını başlattı. Önümüzdeki birkaç yıl sonrasında kendi otomobillerine ekleyeceği bu özellik, kuantum bilgisayar destekli bir navigasyon sistemi. Bu sistemin testleri önümüzdeki hafta Lizbon'da başlayacak.

Volkswagen'in üzerinde çalıştığı navigasyon sistemi, bulut tabanlı kuantum bilgisayar servislerini kullanarak en hızlı rotayı hesaplamak için gerçek zamanlı olarak tarama yapıyor. Volkswagen'in bilgi işlem görevlisi Martin Hofmann, bu sistemi geliştirmelerindeki asıl amacın seyahat sürelerinin kısaltılması ve yollardaki trafik sıkışıklığının engellenmesi olduğunu söyledi.

Geleneksel navigasyon cihazlarından farklı çalışacak

Geleneksel navigasyon cihazları, bir alanda bulunan tüm araçlara en hızlı rota olarak aynı rotayı gösteriyor. Volkswagen'in üzerinde çalıştığı navigasyon sistemi ise kişiselleştirilmiş tüm araçları farklı farklı rotalara yönlendirip hem trafik sıkışıklığı oluşmasının önüne geçmeye çalışıyor, hem de kullanıcıyı mümkün olan en erken vakitte varmak istediği yere ulaştırmayı hedefliyor.

Volkswagen, kuantum destekli navigasyon uygulamasını 2020 senesinin ortalarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Hofmann'ın söylediklerine göre bu uygulama -öncelikle Lizbon'da olmak üzere- toplu taşıma araçları için de paylaşılacak. Bu şekilde şehirlerdeki trafik sıkışıklığı mümkün olduğunca giderilecek.