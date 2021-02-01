Alman otomobil devi Volkswagen, elektrikli otomobillerinde kullandıkları aküleri geri dönüşüm sürecine sokacaklarını açıklayarak, çevre dostu bir firma haline geleceklerini vurgulamış oldu. Şirket, Salzgitter fabrikasında yer alan geri dönüşüm sürecine dair yeni bir video yayınladı.

Elektrikli otomobillerde kullanılan aküler, çoğumuzun bildiği üzere lityum iyon akülerden oluşuyor. Lityum’u tesislerde işlemek ve akülerde kullanılmak üzere hazır hale getirmek son derece maliyetli bir iş ve kullanıldıktan sonra geri dönüştürülmeden atık olarak doğaya salınması da çevre dostu insanlar tarafından hoş karşılanmıyor.

Volkswagen Grubu, elektrikli otomobil üretiminin alt yapısında çevre dostu olmanın yattığını belirterek elektrikli otomobil modellerinde kullanacakları lityum iyon akülerin kapsamlı bir şekilde geri dönüştürüleceğini açıkladı. Alman otomobil devi, Salzgitter fabrikasında gerçekleşen tüm süreci gösteren bir video yayınladı.

Uzun vadede hedef, üretilen akülerin %90'ını geri kazanmak

Tesisin henüz pilot aşamasında olduğunu belirten yetkililer, ilk yılda yaklaşık 3 bin 600 akünün geri dönüştürüleceğini, piyasada kullanılan elektrikli otomobillerin artmasıyla birlikte bu kapasitenin arttıralacağını dile getirdi.

Akü geri dönüşümündeki temel amaç lityum, nikel, manganez, kobalt, alüminyum, bakır ve plastik gibi hammaddeleri farklı süreçlerden geçirerek birbirinden ayrıştırmak. Geri dönüştürülen tüm bu maddeler, yeni bir akünün üretilmesinde kullanılacak.

Aküler geri dönüşüm sürecine girdiği zaman ilk önce parçalarına ayrılıyor ve kasa da dahil olmak üzere tüm hammaddeler yeniden üretim döngüsüne giriyor. Ardından, pil modülleri basınç altında eziliyor ve dışarı çıkan elektrolit sıvı, granulata isimli bir maddeye dönüştürülüyor.

Bu maddeler manyetik banttan geçirilip toz haline getirildiği zaman lityum, manganez ve kobalt gibi maddeler ayrıştırılabilir hale geliyor. Volkswagen ile ortak çalışan bir kimya firması, su ve kimyasal bileşenler kullanarak bahsi geçen hammaddeleri birbirinden ayırmaya başlıyor.

Şirket, şu anda geri dönüştürdükleri tüm akülerin test araçlarına ait olduğunu çünkü piyasada henüz elektrikli otomobil döngüsünün yaşanmadığını dile getirdi. 10 yıl içerisinde piyasaya 70’e yakın elektrikli otomobil modeli sunacağını belirten şirket, toplamda 72 milyon elektrikli modelin üretim bandından geçeceğini ve geri dönüşüm döngüsü sayesinde aynı hammaddeleri kullanmaya devam edeceklerini açıkladı.