Volkswagen, Otonom Araç Sektörüne Sonunda Giriyor

Otonom araç sektöründe oyuncular çoğalıyor. Şimdi de Volkswagen, ciddi bir biçimde bu teknolojiye yatırım yapmayı planlıyor.

Reuters’ın haberine göre, Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, sürücüsüz şekilde kullanılabilen otonom araçlarla ilgileniyor. Volkswagen, Alphabet Inc’e ait Waymo otonom aracı için iki yıllık bir geliştirme süreci planlıyor.

Volkswagen'ın otonom araç sektörüne giriş yapacağını açıklayan, Alman üreticinin CEO’su Herbert Diess, 'Welt am Sonntag' gazetesine verdiği röportajda şu açıklamaları yaptı:

“Google’ın Waymo üzerinde bizden 1-2 yıl ileride olduğunu kabul etmemiz gerek. Fakat onları yakalamaya kararlıyız. Oyun henüz bitmedi.”

Volkswagen, 2023 yılına kadar elektrikli ve otonom araçlar ve yeni servisler için 44 Milyar Euro’luk bir Ar-Ge bütçesi ayırmış durumda. Ayrıca, bu konuya ciddi anlamda önem veren firma, yakın zamanda ABD’li otomobil üreticisi Ford ile bir işbirliğine gidecek.