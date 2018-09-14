Volkswagen Diğer Otomobil Üreticileriyle İttifak mı Kuracak?

Son yıllarda yayılmaya başlayan ve belki de henüz oturmayan bir teknoloji olan otonom araçlar, şimdi Volkswagen’in ilgi odağı. Firma, otomobil üreticilerinin otonom araç standartlarına uymasını istiyor.

Otonom araçlar her ne kadar ilgi görüyor olsa da henüz bu sistemin yeterlilik kazanmadığı yapılan ciddi kazalar sebebiyle ortada. Geleceğin teknolojisi olarak görülen ve büyük firmalar tarafından kıskaç altına alınan otonom araçlar, şimdilerde Volkswagen’in odağında.

Otomobil üreticilerinden otonom sürüş standartlarına uyum sağlamasını isteyen Volkswagen, böyle bir ittifakın yasal sorunları hafifletmede yardımcı olabileceğine inanıyor. Firmaya göre otonom araçlar sadece üreticilere değil, aynı zamanda tüketicilere de büyük faydalar sağlayacak.

Öte yandan şirket bu fikrini ‘sektör çapında bir ittifak’ olarak değerlendiriyor. Henüz geliştirilme sürecinde olan düşünce, ekim ayında Volkswagen tarafından masaya yatırılmayı bekliyor. Yönetim kurulunun önüne gitmek için raporlama sürecinde olan ittifak özellikleri şu an için farklı bir detaya sahip olmasa da potansiyel ortaklık, otonom araçlarından kaynaklanan kazaların da en aza indirgenmesini amaç ediniyor.