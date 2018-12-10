Volkswagen, Türkiye’de Fabrika Açmaya Hazırlanıyor

Almanya’daki tesislerinde, elektrikli otomobillerini üretmek için yer açmaya çalışan Alman otomotiv devi Volkswagen, Bulgaristan ve Türkiye arasında seçimini yaptı.

Volkswagen grubunun Almanya tesisleri, elektrikli otomobil üretiminde görev alacak. Bu yeni otomobillerin üretilmesi için, var olan üretimin durdurulması ya da kaydırılması gerekiyordu. Üretimini kaydırmaya karar veren firma, yeni tesisini kurmak için Türkiye’yi seçti.

Türkiye’nin seçimindeki ana unsur, ülkemizin, otomobil üretimindeki bilgi birikimi olarak gösteriliyor. Çok uzun yıllardır pek çok ülkenin üretim yaptığı ülkemizde yerli araçlar da üretilmeye başlandı. Son yıllarda yerli otomobil de sıklıkla bahsi geçen bir araç oldu.

Tesisin 5 bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtilirken, ilk aşamada üretilecek olan otomobiller, firma bünyesindeki Seat ve Skoda markalarına ait olacak. Almanya ile ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından Alman yatırımcılar, Türkiye’de aktif olmaya başladılar. İlk olarak Siemens önderliğindeki bir konsorsiyum, yüksek hızlı tren hatlarının sayısını arttıracak ve demir yollarını modernleştirecek olan, 35 milyar dolarlık bir yatırım planı ile ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmişti. Volkswagen de bir fabrika açmayı planlıyor.

2022 yılında üretime başlaması planlanan fabrika, ilk olarak Skoda Karoq ve Seat Ateca üretimi yapacak. Bu iki model şu anda, firmanın Çek Cumhuriyeti’nin Kvansiy şehrindeki fabrikada üretiliyor. Bu modellerin üretimi ülkemize taşındığında, Almanya’daki fabrikada üretilen Passat modeli Çek Cumhuriyeti’ne gidecek. Emden ve Hannover fabrikalarında, Passat’tan boşalacak yeri ise elektrikli modeller alacak.

Alman firmasının ülkemizde üretmeyi planladığı bir başka araç ise Transporter. Ford ile işbirliğine gidebileceğini açıklayan Volkswagen, ticari modeli Transporter’in üretimin Ford’un Gölcük Otosan fabrikasına kaydıracağı açıklanmıştı. Bu fabrikada üretilen bir diğer araç ise, Ford’un ticari aracı Transit.