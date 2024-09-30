Aralarında Volvo'nun da olduğu 50 şirketten, dikkat çekici bir hamle geldi. Firmalar, Avrupa Birliği yetkililerine elektrikli otomobil stratejisi ile ilgili baskı kurmaya çalışıyorlar.

Elektrikli otomobiller, son dönemlerde büyük tartışmalara sahne oluyor. Daha birkaç yıl önce otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen elektrikli otomobiller, şimdilerde eski popülaritelerini kaybetmiş durumdalar. Üstelik markalar da bu durumun farkında ve elektrikli otomobil planlarını, hibrit modellerle değiştirdiler.

Ancak tank gibi arabalar üreten Volvo'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Firma, beraberindeki 50 kadar firma ile Avrupa Birliği yetkililerine bir çağrıda bulundu. Bu çağrıda, otomotiv sektörüyle ilgili 2035 yılı planlarının esnetilmemesi gerektiği belirtiliyordu.

Avrupa Birliği, 2035 yılı itibarıyla fosil yakıtlı araba satışlarını yasaklamak istiyor

Avrupa Birliği, 2035 yılı itibarıyla fosil yakıtlı otomobillerin satışını yasaklamayı planlıyor. İşte Volvo ve iş birlikçilerinin yetkililere yaptığı çağrı tam olarak bununla ilgili. Firmalar, Avrupa Birliği hedeflerine ulaşmak, sektörün yatırım alması ve desteklenmesi için de geri adım atılmaması gerektiğini düşünüyorlar. Volvo CEO'su Jim Rowan, konuyla ilgili açıklamasında "2035 hedefi, tüm paydaşları bu yolculukta bir araya getirmek ve Avrupa'nın rekabet gücünü sağlamak için çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Bu arada; özellikle de Avrupa merkezli otomobil firmaları, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadılar. Öte yandan; Volvo'nun da elektrikli otomobil hedeflerini ertelediği bilgisini paylaşalım. Bundan birkaç yıl önce önemli bir karar alan şirket, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli otomobillere geçmeyi planlıyordu. Ancak bu plan, yakın geçmişte iptal edildi. Hâl böyleyken Volvo'nun ne yapmaya çalıştığını anlamak çok da kolay değil.