Otonom araçların gelişmesi, nakliye sektöründe de yeniliklere sebep olacak gibi görünüyor.

Volvo kamyonları, Norveçli taş ocağı Bronnoy Kalk AS ile altı adet otonom kamyon üretmek için anlaşma imzaladı.

Kamyonlar kireçtaşlarını kazı alanlarından taşımak için kullanılacak. Madenle taş işleme alanlarının arasında yaklaşık 5 kilometre olduğu da düşünülürse bu durum fazlasıyla büyük bir proje.

Volvo, kamyonların test sürüşlerinin başarıyla geçtiğini ve projenin 2019 yılının sonunda tamamen hayata geçeceğini belirtti.

Otonom sürüşün sonucunda Volvo müşterilerinin yükünü azaltacak. Normal şartlar altında hem kamyona hem de sürücüye para vermek zorunda kalacak olan müşteriler artık yalnızca kamyonlara para ödeyecekler.

Otonom araç teknolojisinin gelişmesiyle birlikte daha fazla markalardan böyle girişimler görebiliriz. ResearchAndMarkets’e göre 2020 yılına kadar otonom kamyon hizmetlerinin değerinin bir milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak şu an için Volvo alanında tek görünüyor. Bu yüzden de firma, daha hayata geçmemiş projesiyle sektörün lideri konumuna gelebilir.