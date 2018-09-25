2019 Model Volvo V60 Cross Country Tanıtıldı

Volvo klasiği V60'ın 2019 modelinin özellikleri ve fotoğrafları yayınlandı. Eski karizmatik tasarımı koruyan Volvo, V60 Cross Country aracında birkaç yenilik yaptı.

Volvo sağlam ama yaşlı V60 modelinin 2019 versiyonunu ortaya çıkarttı. Volvo’nun klasik modellerinden V60’ın yeni Cross Country modeli, V90’dan daha geniş ve hala çok yakışıklı. Geleneksel tasarımından kopmayı reddeden Volvo’nun V60 Cross Country’sine bir bakalım:

Orijinal Cross Country, 1997 yılında V70 platformunda tanıtıldı. Volvo’nun serisi o dönemde SUV’ler ile küçük araçlar arasında güzel bir orta yol sağlıyordu. Sağlamlığıyla ön plana çıkan Volvo, yeni aracında büyük değişikliklere gitmedi. V60 Cross Country’nin koltukları, klasik V60’a göre 3 inç daha uzun tasarlandı. 2 litrelik sıralı dört silindir motor ve turbo şarj sisteminden gelen güç, dört tekeri harekete geçiriyor.

Şarj edilebilir hibrit teknolojisinin de gelecekte sunulacağı Volvo V60 Cross Country, tepe iniş kontrolü ve off-road sürüş modu özelliklerine sahip. Diğer tüm modellerde olduğu gibi Cross Country’nin de alt kenarları plastik kaplama ile tasarlandı.

Aracın iç tasarımı ise klasik V60’dan ayırt edilemeyecek derecede aynı tasarıma sahip. Fark yaratan kısım ise klasik tasarıma eklenmiş teknolojik özellikler oldu. Araçta Apple CarPlay ve Android Auto yer alıyor.

Autobrake ile Şehir Güvenliği Sistemi’nin Volvo için adeta bir standart olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Diğer aktif güvenlik özellikleri arasında ise yoldan çıkmayı azaltma, yaklaşan şerit azaltma ve çapraz trafik uyarısı bulunuyor. V60 Cross Country, Volvo’nun kiralama sistemi “Care by Volvo” ile de kullanılabilir olacak.