Volvo’nun İçine Koltuk Yerine Yatak Koyduğu Yeni Konsepti

Otonom sürüş sistemleri, pek çok köklü üretici tarafından geliştiriliyor. Firmaların hiçbir sürücü müdahalesi bulunmadan kendi kendine giden araç konseptlerine sıradışı bir örnek daha eklendi. Volvo 360c, kendi yatağına sahip elektrikli bir otomobil olarak karşınızda.

Mucit olan Tesla’ya ne kadar teşekkür etsek az. Radyo sinyalleri üzerine yaptığı çalışmalar olmasaydı, bugün kablosuz internetin gerek görüldüğü herhangi bir teknolojiye kavuşamayabilirdik. Bu teknolojilerden en heyecan verici olanı ise otonom araçlar. Sürekli internete bağlı olması sayesinde bu araçlar, rotaları kendileri belirleyip istenilen hedefe müdahale edilmeden ulaşabiliyorlar. İçerdeki insanlara da yolculuğun keyfini çıkarmak kalıyor.

Volvo keyif olayına çok fazla odaklanan mühendisleri işe almış olacak ki, içinde yatak bulunan 360c adında bir elektrikli otonom araç konsepti geliştirdi. Sürücüye gerek duymayan bu araç, yolcusunun futuristik bir seyahat geçirmesine yardımcı oluyor. Gelecekte şehir hayatı ve iş dünyasının fazlasıyla yorucu olacağını düşünen Volvo, bu görüşlerini tasarımlarına da yansıtıyor.

İçerisindeki teknolojilerle yolculuk sırasında mobil bir ofise dönüşen Volvo 360c hakkında şimdilik çok fazla detay bulunmuyor. Verimsiz ve yorucu seyahatler böyle otomobiller sayesinde tarihe gömülebilirler. Direksiyon ve diğer kontrol sistemlerinin hiçbirisi bu araçlarda kendisine yer bulamıyor. Onları daha çok mobil bir oda gibi düşünmekte fayda var. Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu araçların yaygın şekilde kullanılmaları için önümüzde daha uzun yıllar var.

Sıradışı tasarıma sahip Volvo 360c’ye aşağıdan göz atabilirsiniz:



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