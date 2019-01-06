Volvo'nun 2020'de gelmesi beklenen yeni aracı Polestar 2'nin tek yeniliği elektrikli olması olmayacak. Araç aynı zamanda hala üzerinde çalışılan yeni Android Auto'yu destekleyen ilk araç olacak.

Google Android Auto, yaklaşık iki senedir pek çok sürücülerin haritalardan müziklere kadar akıllı telefonlarındaki pek çok özelliği araçlarında rahatça kullanmalarına olanak sağlıyordu. Ancak Android Auto'yu kullanabilmek için bir akıllı telefon bağlantısına ihtiyaç var yani bağımsız bir uygulama değil. Fakat Google'ın bir süredir akıllı telefondan bağımsız çalışan Android Auto üzerinde çalıştığını biliyorduk ve anlaşılan yeni uygulama Volvo'nun ilk elektrikli aracında karşımıza çıkacak.

Hem Volvo'nun yeni aracına hem de bağımsız Android Auto'ya dair detayların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Google, geçtiğimiz sene Volvo ve Audi'nin bu yeni Android Auto'nun ilk kullanıcıları olacağını zaten açıklamıştı ancak uygulamanın hangi araçta karşımıza çıkacağını bilmiyorduk.

Yeni Android Auto'nun tablet benzeri bir ekran olacağını ve sesli komut özelliği ile çalışabileceğini biliyoruz. Aynı zamanda kullanıcılar Play Store'dan diledikleri uygulamaları araçlarında kullanabilecekler. Bu da araçların bir nevi 'android' hale geldiğini gösteriyor.

Volvo, bu yeniliği kullanacağını açıklayan ilk otomobil üreticisi ve önümüzdeki dönemde Android Auto'yu destekleyen üreticilerin sayısının artması bekleniyor. Hem yeni araç hem de yeni Android Auto hakkında daha detaylı bilgiler için ise biraz daha beklememiz gerekiyor.